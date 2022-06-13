Шекель резко обесценился по отношению к доллару

Острый дефицит долларов на валютном рынке после укрепления его курса в пятницу привел к обесцениванию шекеля. В плюсе только те, чья зарплата измеряется в долларах.

Давление на местный валютный рынок оказало падение фондовых рынков США. По отношению к доллару курс шекеля довольно вырос до 3,4208 шекеля.

В понедельник утром, на открытии валютных торгов, курс шекеля к доллару резко вырос на 1,36% по сравнению с пятницей. Это связывают с тем, что в конце прошлой недели цены на акции на фондовых рынках США резко упали и доходность казначейских облигаций США выросла, что укрепило доллар.

При этом курс шекель-евро остается стабильным, колеблясь в пределах +0,04%. На настоящий момент курс установлен 3,5843 шекеля за евро.

В прошлом месяце курс шекеля к доллару достиг 20-месячного максимума и составил 3,46 шекеля за доллар.

Среди причин слабости шекеля по отношению к доллару — изменение требований по хеджированию со стороны израильских инвестиционных институтов, которые в рамках управления сбережениями населения в значительной степени подвержены влиянию зарубежных акций, особенно в США.

Хеджирование валютных рисков по инвестициям в США со стороны израильских инвесторов происходит за счет покупки шекелей за доллары США. При падении стоимости акций на американских рынках, как это сейчас отмечается, падает и долларовый риск, поэтому они меняют свои позиции хеджирования и продают шекели за доллар.

Резкий рост спроса на доллары вызвал их дефицит на местном рынке, из-за чего повысился курса шекеля к доллару.

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