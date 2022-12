Израильские банки повысили плату за депозиты

Через две недели Валютный комитет Банка Израиля, вероятно, объявит о своем седьмом повышении процентной ставки с апреля 2021 года, при этом ожидается, что процентная ставка вырастет с 3,25% до 3,5%. Тем временем Банк Израиля опубликовал данные о процентных ставках, которые израильские банки выплачивали по депозитам и взимали по кредитам в ноябре.

Что касается депозитов, то за последние несколько месяцев банки подвергались критике за низкие проценты, выплачиваемые, особенно по краткосрочным депозитам. В ноябре средняя процентная ставка по депозитам с фиксированной процентной ставкой, закрытым на три месяца, составила 1,39% по сравнению с 1,05% в октябре. Bank of Jerusalem предложил самую привлекательную фиксированную процентную ставку в размере 2,59% по краткосрочным депозитам по сравнению с 2,47% в октябре. Mercantile Discount Bank, First International Bank и Bank Hapoalim платили 2% в ноябре. Bank Leumi выплачивал только 1,15% годовых, Mizrahi-Tefahot Bank 1,15% и Bank Yahav 0,7%.

Тем временем общественность увеличила сумму денег, закрытую на сберегательных счетах, с 50 млрд шекелей в октябре до 55 млрд шекелей в ноябре.

Средняя фиксированная процентная ставка на один год в ноябре составила 3,24% по сравнению с двухлетней ставкой в ​​размере 3,26%. Israel Discount Bank и Bank of Jerusalem платили 3,47% и 3,46% соответственно в ноябре, а Leumi и Haopalim платили 3,3%, в то время как Mizrahi-Tefahot платил только 2%, хотя Mizrahi-Tefahot выплачивал 4% годовых по депозитам на два года. или более, что значительно выше среднего 3,26%. Hapoalim предлагал процентную ставку в размере 3,7% на два года и более в ноябре, за ним последовал Bank Yahav.

По нефиксированным переменным процентным ставкам (основной) цифровой банк One Zero и Bank of Jerusalem предлагали 2,83% в ноябре. Банк Hapoalim платил самую низкую плавающую ставку 1,14% в ноябре, единственный банк со средней ставкой 1,34%.

Однако кредиты становятся все более и более дорогими, при этом средняя процентная ставка по кредиту составляет 8%. Bank of Jerusalem взимает около 15% по кредитам, в то время как Zero One взимает 5,4%. Средняя процентная ставка по кредитам в ноябре от Israel Discount Bank составила 6,53%, что на 0,22% больше, чем в октябре, в то время как Mizrahi-Tefahot взимала 8,85%, Leumi 8,26% и Hapoalim 8,03%.

Ранее Курсор писал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Наша редакция писала, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.