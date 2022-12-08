Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета

Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Главный бухгалтер Министерства финансов Израиля утверждает, что в 2022 году ожидается профицит бюджета Израиля.

Об этом сообщает Jewish Press.

В ноябре в стране зарегистрировали общий профицит бюджета в размере 28,9 млрд шекелей (8,5 млрд долларов). Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом. Дефицит появился из-за превышения из-за того, что государственные расходы превышают государственные доходы на 1,2 миллиарда шекелей (350 миллионов долларов).

За первые 11 месяцев этого года госрасходы Израиля выросли на 5,6% за первые по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Однако компенсацию дополнительных расходов обеспечило увеличение налоговых поступлений в результате перезапуска экономики после окончания карантина из-за COVID-19, включая возвращение к устойчивому притоку иностранных туристов.

С января по ноябрь 2022 года расходы правительства Израиля составили 398,9 млрд шекелей (99 млрд долларов), из которых 6,5 млрд шекелей пришлось на программы помощи, связанные с преодолением коронавируса. Государственные доходы с начала 2022 года составили 427,9 млрд шекелей (125 млрд долларов), что превысило ожидания.

Ранее стало известно, что шекель резко слабеет по отношению к доллару и евро. Согласно прогнозу экономического отдела банка Leumi, ожидаются колебания обменного курса шекеля к доллару между 3,40 шекеля за доллар и 3,60 шекеля за доллар в течение следующих 12 месяцев. Больше об этом читайте в нашем материале.

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