Израильтянам рассылают предупреждения о незарегистрированных зарубежных счетах

Информация о счетах была передана Налоговому управлению Израиля его зарубежными коллегами, 19% из них — Налоговым управлением США.

В начале ноября 220 израильтян получили письмо от Налогового управления, информирующее их о том, что для них была открыта налоговая декларация типа 93 как наемные работники с доходом из нескольких источников с вычетом налога у источника или доходом из-за границы. Получателям писем было предложено подать налоговую отчетность за соответствующий для них год. Письмо заканчивалось словами «Желаем вам удачи и надеемся на сотрудничество с нашим офисом».

Об этом сообщает Globes.

Искомое «сотрудничество» на практике представляет собой требование Налогового управления Израиля во главе с Эраном Яаковым к израильтянам, получившим письма, раскрыть все доходы, которые они до настоящего времени спрятали на зарубежных банковских счетах. В каждом письме был свой год, за который нужно было сообщить, и разные офисы налоговых инспекторов, индивидуально подобранные в соответствии с полученной информацией.

Однако смысл каждого письма был один и тот же: Налоговая служба Израиля сообщает каждому получателю, что их поймали на их зарубежных банковских счетах, и теперь им предоставляется возможность сообщить об этом. Для них было открыто дело о подоходном налоге, и теперь ожидается, что они отчитаются о своих доходах.

Управление отсылает получателей к положениям раздела 131 Постановления о подоходном налоге, в соответствии с которым физическое лицо, проживающее в Израиле, должно, среди прочего, представлять годовой отчет в налоговое управление, если выполняется одно из двух условий: наличие счет в банковской корпорации за пределами Израиля, баланс которой в налоговом году превышает 1,87 млн шекелей, а доход, полученный на счете, превышает 337 000 шекелей в налоговом году; и ведение счета в банковской корпорации за пределами Израиля, в которой росли доходы, за которые налоговые авансы не были выплачены на законных основаниях».

220 писем, разосланных ранее в этом месяце, являются частью национальной кампании Налогового управления Израиля «по поиску лиц, имеющих банковские счета за пределами Израиля». В ближайшие месяцы Налоговая служба Израиля разошлет гражданам еще сотни сотен таких писем, в том числе с требованием открыть дело и подать отчетность в соответствии со статьей 131 Постановления о подоходном налоге.

Страны, в которых на данный момент зарегистрировано наибольшее количество учетных записей от имени израильтян: США (около 19% всех зарегистрированных учетных записей), Швейцария (10,5%), Великобритания (9,6%), Франция (6,1%) и Румыния (5%).

Средний банковский баланс на непокрытых счетах составляет 5 млн шекелей, в то время как обычно на счетах около 4 млн шекелей, а на некоторых счетах сотни миллионов шекелей.

Налоговое управление Израиля заявило: «В ближайшем будущем Управление намерено продолжить поиск лиц, компаний и трастов, которые не соблюдают обязательства по отчетности, установленные законом, и принять соответствующие принудительные меры».

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