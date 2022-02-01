Кирьят-Малахи прекратит закупать продукты Osem из-за повышения цен

Мэр Кирьят-Малахи заявил, что город не будет закупать продукты у компании Osem из-за слишком высоких цен, хотя и признал, что Кирьят-Малахи не является крупным покупателем товаров Osem.

Город Кирьят-Малахи заявил, что прекратит закупать продукты у продовольственного гиганта Osem, «пока он не откажется от своего намерения повысить цены на свою продукцию».

Об этом пишет Times of Israel.

Мэр Элиягу Зоар сделал это заявление на фоне широкого общественного возмущения по поводу повышения цен во всех отраслях, включая продукты питания, топливо и электричество.

Зоар признает, что муниципалитет не является крупным покупателем продукции Osem, «но это моральный и символический акт».

Курсор ранее писал, что в Израиле одновременно выросли цены на топливо, электроэнергию и продукты питания. Повышение цен вызвано множеством причин. Это связано и с кризисом, вызванным коронавирусной эпидемией, и его последствиями для мировой экономики, а также с резко выросшими транспортными расходами.

Напомним, что мы уже писали о том, что в Израиле ожидается массовое подорожание продуктов. Стало известно о том, что импортер продуктов питания и, а также некоторых товаров первой необходимости, компания «Дипломат», заявил о том, что на сотни товаров подскочит цена. Он этом представители компании оповестили торговые сети Израиля.

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