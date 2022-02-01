В Израиле одновременно выросли цены на топливо, электроэнергию и продукты питания

Повышение цен вызвано множеством причин. Это связано и с кризисом, вызванным коронавирусной эпидемией, и его последствиями для мировой экономики, а также с резко выросшими транспортными расходами.

Уже с первого февраля в Израиле дорожают топливо, электроэнергию и продукты питания. Новые цены могут сильно ударить по кошелькам израильтян.

Об этом сообщает издание Walla.

Так, максимальная стоимость бензина с первого февраля (включая НДС) составляет 6,71 шекеля на заправках самообслуживания. Скорее всего, такой рост цены является причиной сокращения поставок самыми крупными экспортерами.

Кроме того, выросли тарифы на электроэнергию. Цена поднялась на 5,7 процентов. Все дело в росте мировых цен на уголь, который является часто используемым источником для выработки электричества.

Что касается цен на продукты, то компании «Сано» и «Штраус» заявили, что не будут повышать цены на свою продукцию. Однако это не значит, что другие крупные и мелкие компании не будут этого делать. К примеру, компания «Осем».

Напомним, что мы уже писали о том, что в Израиле ожидается массовое подорожание продуктов.

Кроме того, Курсор отдельно сообщал о том, что в Израиле стремительно дорожают огурцы.

Также редакция нашего портала писала, что в Израиле одобрили закон об отмене налога на привлечение иностранной рабочей силы.

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