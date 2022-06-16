Криптовалютную зиму переживет только биткоин

Криптозиму, неожиданно свалившуюся в июне на рынок криптоактивов, смогут выдержать не все монеты. Скорее всего, многие из них уступят место своим аналогам. Останется только гигант криптоиндустрии — биткоин.

Кризис криптовалютного рынка усиливается с каждым днем. Рынок переживает мощный обвал из-за ужесточения политики ФРС США. Ожидание повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов вместо 50 повергло инвесторов в панику, снизив привлекательность рискованных активов, к которым относят криптовалюты.

Ари Пол, основатель инвестиционной компании Blocktower, уверен, что нынешняя ситуация во многом схожа с экономическим кризисом 2000-ных годов.

Он уверен, что уровень криптовалютного рынка еще проходит первоначальные стадии развития. Было много симптомов, которые должны были предупредить об эффекте мыльного пузыря. Это проблемы в сети Solana, трудности обновления эфириума на алгоритм Proof-of-Stake и сложности с масштабированием в сети биткоина.

«Сейчас стали явными криптовалютные пирамиды, они разрушаются, падает капитализация крипторынка. Останутся ли через 5-10 лет лидеры рынка?» – спрашивает Ари Пол.

Вполне возможно, считает основатель Blocktower, что нынешние криптовалюты сменятся новыми, и единственной валютой, которая сможет пережить криптозиму, останется биткоин.

Он заявил: «50% вероятность, что биткоин исчезнет с горизонта в течение 20 лет, но у него гораздо больше шансов на победу, чем других монет. Биткоин напоминает историю развития компании Amazon».

«Курсор» писал, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что израильская криптоплатформа Celsius приостановила вывод средств.