Капитализация рынка криптовалют упала до минимума за полтора года

Большая часть криптовалют резко обесценилась в последние дни — Биткоин в моменте падал до 20 тысяч долларов, Ethereum — до 1300 долларов, а BNB — до 200 долларов.

Капитализация мирового рынка криптовалют упала ниже отметки в 1 трлн долларов до 960 млрд долларов. Это самый низкий показатель с 13 января 2021 года. За последние 5 дней общая стоимость большинства криптовалют упала на 20%.

Цены почти всех популярных криптовалют достигли локального «дна». Так, биткоин за пять дней упал на 24%, а Ethereum — на 35%. Курсы криптовалют Polkadot, Binance Coin, Dogecoin, Solana и XRP упали на 25-33%.

Последний раз эти токены торговались так дешево в начале 2021 года.