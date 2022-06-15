Капитализация рынка криптовалют упала до минимума за полтора года

Капитализация мирового рынка криптовалют упала ниже отметки в 1 трлн долларов до 960 млрд долларов. Это самый низкий показатель с 13 января 2021 года. За последние 5 дней общая стоимость большинства криптовалют упала на 20%.
Цены почти всех популярных криптовалют достигли локального «дна». Так, биткоин за пять дней упал на 24%, а Ethereum — на 35%. Курсы криптовалют Polkadot, Binance Coin, Dogecoin, Solana и XRP упали на 25-33%.
Последний раз эти токены торговались так дешево в начале 2021 года.
«Курсор» писал, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов. Обвал криптовалютного рынка поставил следом за падением рынка американского рынка акция. Цена впервые в этом году снизилась ниже психологического уровня в 25 тысяч.
Также сайт сообщал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару. В понедельник утром, на открытии валютных торгов, курс шекеля к доллару резко вырос на 1,36% по сравнению с пятницей. Это связывают с тем, что в конце прошлой недели цены на акции на фондовых рынках США резко упали и доходность казначейских облигаций США выросла, что укрепило доллар.
Кроме того, израильская криптоплатформа Celsius приостановила вывод средств. Израильско-американская криптобиржа Celsius объявила, что прекращает снятия, переводы, транзакции по всем пользовательским счетам своих инвесторов. Цель этих мер — позволить компании стабилизировать ликвидность и операции.