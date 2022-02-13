Либерман отверг критику экономического плана: Кац не понимает, о чем говорит

Министр финансов ответил на критику экономического плана, направленного на снижение стоимости жизни, и заявил, что министерство финансов в любом случае опубликовало бы его на этой неделе, вне зависимости от событий в стране..

Министр финансов Авигдор Либерман ответил в субботу на критику экономического плана, который он представил вместе с премьер-министром Нафтали Беннетом и который призван снизить стоимость жизни в Израиле.

В интервью 12 каналу новостей Либерман защитил план, отказался принять критику и заявил, что нового плана не будет. «На следующей неделе не будет никакого нового плана и никакого расширения нынешнего плана. Нет намерения добавлять дополнительные кредитные пункты, и все решения будут приниматься только в одном месте — в министерстве финансов».

Либерман опроверг утверждение о том, что план был представлен под давлением общественности, сказав: «Мудрое поведение потребителей важно, давление общественности также важно, но мы бы обнародовали этот план независимо от последних событий. В конце января мы знали, что доходы штата значительно выросли, и мы хотели убедиться, что этот рост продолжается и не является разовым событием. Когда мы получили больше данных и увидели, что это продолжается, мы обнародовали план».

На обвинения в том, что представленный им план вредит харедим, Либерман сказал, что этот план не против харедим, а скорее для трудового народа. «Мы предлагаем решение для рабочих, а те, кто не работает, — это их выбор. Есть много харедим, которые работают».

Либерман также отверг критику со стороны бывшего министра финансов Исраэля Каца, который в пятницу заявил, что Либерман «вел себя как самые большие антисемиты в истории».

«Он ничего не понимает, единственное, что его волнует, это подсчет голосов членов Центрального комитета Ликуда», — сказал Либерман о Каце.

Курсор ранее писал, что депутаты Мерец заявили Беннету, что экономического плана недостаточно. Депутаты Кнессета от партии Мерец в четверг написали письмо премьер-министру, заместителю премьер-министра и министру финансов в связи с представленным в среду планом по снижению прожиточного минимума.

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