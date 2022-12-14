Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год

По прогнозам Министерства финансов, экономика Израиля движется к росту ВВП на 6,3% в 2022 году после роста на 8,6% в 2021 году.

Банк Израиля также прогнозирует рост ВВП на 3% в 2023 году и на 6% в 2022 году, в то время как ОЭСР прогнозирует рост ВВП Израиля на 2,8% в 2023 году и 3,4% в 2024 году. S&P прогнозирует рост ВВП Израиля всего на 2% в 2023 году.

В последнем отчете главного экономиста Министерства финансов говорится: «Рынок труда по-прежнему напряжен, и прогноз предполагает, что уровень безработицы немного вырастет в 2023 году. Тенденции на рынке капитала характеризуются большой волатильностью. Прогноз основан на предполагается, что в 2023 году индексы вернутся к восходящей тенденции, хотя и умеренными темпами. Рост цен наряду со стабильной ситуацией на рынке труда заставили Банк Израиля повысить процентную ставку. В течение года центральный банк повысил процентную ставку на 3,15% кумулятивно за шесть шагов до 3,25%».

Последний прогноз главного экономиста предусматривает существенное снижение роста потребления населения — с 3,7% в июньском прогнозе до 2,1% в текущем прогнозе. Прогноз роста личного потребления снизился с 3,6% в июне до 3,2% сейчас.

Согласно прогнозу, внутренние валовые инвестиции вырастут на 5,1%, хотя в предыдущем прогнозе ожидался рост на 3,3%. Прирост инвестиций в основной капитал оценивается в 5,4% (по сравнению с 3,9% в предыдущем прогнозе), экспорт увеличится на 4,2%, а импорт на 5,6% (по сравнению с ростом на 3,5% и 3,8% соответственно в июньском прогнозе).

В отчете главного экономиста говорится, что инфляция в Израиле достигнет 5,1% в 2022 году и снизится до 2,7–3,7% в 2023 году.

Ранее Курсор писал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Наша редакция писала, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.