Нужно заморозить цены на электроэнергию в Израиле — бывший министр экономики

Депутат от «Ликуда» Эли Коэн заявил, что «правительство должно принять чрезвычайный план, чтобы остановить рост цен и снизить стоимость жизни».

Бывший министр экономики, депутат Кнессета Эли Коэн (Ликуд) представил план снижения инфляции и стоимости жизни в Израиле.

«Нам необходимо заморозить цены на электроэнергию, воду и налог на имущество, а также добиться постепенного снижения НДС (налога на добавленную стоимость)», — сказал Коэн Maariv.

«Борьба с инфляцией и поддержание стабильности цен имеет решающее значение для любой экономики, но в то же время борьба с ней только с помощью процентов требует времени и наносит ущерб предприятиям, домохозяйствам в целом и держателям ипотечных кредитов, а также увеличивает социальный разрыв», — добавил депутат.

«Государство, которое повышает стоимость основных продуктов, подпитывает рост цен, поскольку электричество, вода и налог на имущество нужны почти каждому бизнесу. Это основные услуги, которые используются в каждом доме, что снижает доступный доход и нанести ущерб частному потреблению на рынке», — отметил Коэн.

«Правительство Израиля должно принять план действий в чрезвычайной ситуации, чтобы остановить рост цен и снизить стоимость жизни. Потому что использование только процентов наносит ущерб экономике, особенно малому бизнесу, сокращает частное потребление, увеличивает социальные разрывы и большую часть все вредит тем, у кого есть ипотечные кредиты, кто ежемесячно платит еще несколько сотен шекелей», — сказал депутат.

Ранее Курсор писал, что в Израиле ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Управление по электроэнергетике опубликовало отчет слушаний, по итогу которого в Израиле могут снова поднять тарифы на электроэнергетику.

Напомним, что в августе 2022 года израильтянам уже повысили цены на электричество. Тариф вырос на 8,6% вместо объявленных заранее 9,6%. Снизить цену удалось за счет сокращения налога на вредные выбросы на газовых электростанциях.