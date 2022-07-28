Израильтян предупредили о новых ценах на электроэнергию в августе

Израильтян ожидает более умеренный рост цен на электроэнергию после переговоров IEC с Министерством охраны окружающей среды, которое контролирует разрешения на сжигание ископаемого топлива.

Израильская электрическая корпорация (IEC) заявила в среду, что согласилась на несколько более умеренное повышение цен в августе — на 8,6% вместо 9,6% , объявленных Управлением по электроэнергетике ранее в этом месяце.

IEC сделала заявление в рамках сделки, которая позволит компании расширить использование природного газа в энергетике.

IEC заявила, что повышение цен на 8,6% вступит в силу в августе. Взамен Министерство охраны окружающей среды разрешит более широкое использование природного газа на электростанции «Эшколь». Соглашение также включает в себя обязательство IEC прилагать усилия по сокращению использования угля на других электростанциях, говорится в заявлении компании.

Израиль обладает большими запасами природного газа, но министерство охраны окружающей среды настаивает на поэтапном отказе от использования ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, в основном солнечной. Хотя электростанции, работающие на газе, чище, чем уголь, они часто расположены в более густонаселенных районах и по-прежнему загрязняют окружающую среду.

Цены на энергоносители стремительно растут во всем мире отчасти из-за продолжающейся войны рф* с Украиной. Россия является ведущим мировым экспортером энергоресурсов.

Ранее в этом месяце Управление электроэнергетики Израиля, национальный регулирующий орган, заявило, что повышение цен на электроэнергию необходимо, поскольку примерно 23% производства электроэнергии в Израиле по-прежнему зависит от угля.

Власти обвинили в повышении цен мировой энергетический кризис, который начался в 2021 году и усугубился войной в Украине. Он включает в себя резкое повышение стоимости углеводородов, необходимых для электростанций, несмотря на то, что Израиль сейчас добывает собственный природный газ на экспорт.

В феврале цены на электроэнергию выросли на 5,7%.

Ранее Курсор писал, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!