Обвал фунта стерлинга: чем это может обернутся

Британский фунт упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару и еро.

Фунт достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару из-за растущих опасений по поводу экономики Великобритании после того, как правительство обнародовало огромный бюджет по сокращению налогов. Кроме этого, британская валюта также упала до 2-летнего минимума по отношению к евро.

Ранее большинство фондовых рынков в Азии снова упали из-за растущих ожиданий того, что повышение процентных ставок центральным банком для борьбы с безудержной инфляцией приведет к глубокой и болезненной рецессии.

Официальные лица в нескольких странах, включая США, Великобританию, Швейцарию и Швецию, объявили о дальнейшем увеличении стоимости заимствований. Эти шаги снова отправили фондовые рынки в минус после того, как официальные лица подтвердили свое внимание к борьбе с инфляцией, даже если это приведет к рецессии.

Но самой большой жертвой недели стал фунт, который упал ниже 1,10 доллара впервые с 1985 года, когда новый министр финансов Кваси Квартенг объявил о своем противоречивом мини-бюджете.

Теперь наблюдатели предупреждают, что фунт может упасть до паритета с долларом США.

Квартенг, которого поставила на место Лиз Трасс после того, как она стала премьер-министром в начале этого месяца, заявил, что планирует сократить налоги, чтобы дать толчок британской экономике и обеспечить семьи наличными для защиты от стремительного роста цен на энергию.

Но инвесторы были напуганы огромным количеством займов, которые, вероятно, потребуются для многомиллиардного пакета, который, по словам критиков, принесет гораздо больше пользы богатым во время кризиса стоимости жизни.

«Принесет ли объявление правительства Великобритании о самом большом снижении налогов с 1972 года… со временем значительный рост дивидендов — это еще не то, о чем рынки готовы думать. Вместо этого они были поглощены опасениями по поводу масштабов краткосрочных потребностей правительства Великобритании в финансировании в то время, когда дефицит счета текущих операций составляет более восьми процентов ВВП», — сказал Рэй Аттрилл из National Australia Bank.

По его словам, «разговоры о возможном понижении суверенного рейтинга Великобритании уже начались».

Кроме этого, бывший министр финансов США Лоуренс Саммер язвительно отозвался о недавних решениях Великобритании в области денежно-кредитной политики: «Мне очень жаль это говорить, но я думаю, что Великобритания ведет себя как развивающийся рынок, превращающийся в погружающийся рынок. Между Brexit, тем, насколько Банк Англии отстал от кривой, и теперь этой фискальной политикой, я думаю, Британию запомнят за то, что она проводила худшую макроэкономическую политику любой крупной страны за долгое время».

Обвал фунта стерлингов произошел на фоне того, что рынки по всему миру пришли в замешательство из-за опасений по поводу рецессии, вызванных резким ужесточением денежно-кредитной политики центральными банками, борющимися с инфляцией, которая была высокой за последние десятилетия.

Отступление в Лондоне отразилось на Европе и Нью-Йорке, где индекс Доу-Джонса достиг двухлетнего минимума, и Азия последовала его примеру. Токио потерял 2%, так как трейдеры вернулись после долгого перерыва на выходных, в то время как биржи в Сиднеей, Сеуле, Сингапуре, Тайбэйе и Джакарте также упали. Но Гонконг вырос, так как торговцы приветствовали новости о том, что город ослабил строгие меры карантина в отелях для путешественников, что дало столь необходимый толчок пострадавшей экономике.

Ранее Курсор писал, что Британия запускает механизм конфискации криптовалюты, используемой при обходе санкций. Первое чтение по законопроекту уже состоялось в Палате общин в четверг, второе запланировано на 13 октября.

Напомним, что стало известно, как повышение ставки ФРС США повлияет на Банк Израиля. Как и ожидалось, ФРС США повысила процентную ставку на 0,75%, но местные аналитики расходятся во мнениях относительно того, должен ли Банк Израиля последовать их примеру.