Стало известно, как повышение ставки ФРС США повлияет на Банк Израиля

Как и ожидалось, ФРС США повысила процентную ставку на 0,75%, но местные аналитики расходятся во мнениях относительно того, должен ли Банк Израиля последовать их примеру.

Решение Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США о повышении процентной ставки центрального банка США на 0,75% доводит ее до пика, которого экономика США не видела с 2008 года.

Об этом сообщает Globes.

Кроме того, ФРС объявила о пересмотре своей прогноз процентной ставки, согласно которому ставка составит 4,6% в конце следующего года, что намного выше предыдущего прогноза ставки 3,8%. После объявления фондовые индексы на Уолл-стрит стали волатильными, упав до 1,8%.

«ФРС повысила свою процентную ставку в соответствии с большинством ожиданий и значительно повысила свой прогноз ставки на ближайшие годы. Теперь она оценивает, что ставка вырастет до 4,4% в конце 2022 года (предыдущий прогноз в июле был 3,4%); до 4,6 % в конце 2023 года (предыдущий прогноз был 3,8 %) и 3,9 % в конце 2024 года (предыдущий прогноз 3,4 %). Члены резерва считают, что процентные ставки будут оставаться на сниженном уровне в течение длительного периода», — объясняет главный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир.

«Что еще более обнадеживает для рынков, прогноз ФРС на конец 2025 года составляет 2,9%, а долгосрочный прогноз номинальной нейтральной ставки остается на уровне 2,5%», — заявил Шафрир и добавил, что новые прогнозы ФРС США заставят Банк Израиля также повысить свой прогноз процентной ставки до 3,5% на конец следующего года с 2,75% в текущем прогнозе.

Со-генеральный директор Oppenheimer Israel Харел Гиллон считает, что действия ФРС имеют гораздо более широкую цель, чем снижение инфляции. «Это копипаста из предыдущей декларации в июле. Формулировка очень похожа. Хотя ФРС не удивила рынок, на мой взгляд, это более крупное событие. Центральный банк взял инфляцию и решил использовать ее для отучить рынок от количественного смягчения, которое началось в 2008 году», — говорит он.

После объявления процентной ставки фондовые индексы на Уолл-стрит упали примерно на 1%, но затем немного выросли. Гиллон объясняет это тем, что ФРС не была агрессивна по отношению к ожиданиям, а рынок ожидает и надеется, что темпы инфляции снизятся.

«Сейчас у Федеральной резервной системы большое испытание, и только через несколько месяцев мы узнаем, удастся ли ему это. Огромные суммы денег, влитые в экономику во время пандемии Covid-19, большие проблемы в цепочке поставок , и война на Украине привели к изменению мышления и к осознанию того, что политика должна измениться. ФРС хочет отучить рынок от дешевых денег, и никто не знает, чем закончится этот эксперимент», — добавил он.

«Рост ИПЦ пока остановился, мы приближаемся к выборам, и если Правительство хочет остановить инфляцию, оно может сделать это, снизив акциз на топливо. Показатель ИПЦ в сентябре также ожидается низким, как и в августе, когда он был отрицательным. Я не уверен, что мы должны бежать за Центральный банк США. Это правда, что обменный курс шекеля к доллару немного поднимется, но это не обязательно плохо. Банк Израиля имеет большие резервы иностранной валюты, и экспортеры также выиграют от этого», — казал он.

Напротив, Ронен Менахем, главный экономист и глава отдела исследований и инвестиций Mizrahi Tefahot Bank, говорит: «В целом, заявление ФРС имеет косвенные последствия для Банка Израиля, который принял политику авансовой загрузки, преобладающую в большинстве мире, и поэтому действия ФРС увеличивают шансы на то, что процентная ставка вырастет и здесь, вероятно, на 0,5%».

Ранее Курсор писал, что Центральное статбюро заявило, что экономика Израиля во втором квартале 2022 года выросла почти на 7 процентов. Из года в год Израиль имеет самый высокий рост ВВП из тринадцати развитых стран.

Ранее Курсор писал, что регулятор добивается большей прозрачности банковских процентных ставок. Руководитель банков Яир Авидан сказал руководителям банков и компаний, выпускающих кредитные карты, что он ожидает от них защиты интересов клиентов в меняющейся финансовой среде.

Курсор также сообщал, что один из банков Израиля повысил проценты по депозитам. Ранее Банки Израиля повысили процентные ставки по кредитам.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку. Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.