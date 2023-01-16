Основатель криптовалютной пирамиды на $2 млрд получил 25 лет тюрьмы

Преступные доходы не будут конфискованы. Суд также не уточнил, вернут ли деньги обманутым вкладчикам.

Исполнительный директор обанкротившейся южнокорейской криптовалютной биржи V Global Ли Бен Гул приговорен к 25 годам лишения свободы. Верховный суд страны оставил в силе приговор апелляционного подразделения — Бен Гул сядет в тюрьму из-за использования так называемой «схемы Понци», «благодаря» которой ввел в заблуждение тысячи инвесторов.

Об этом сообщает портал No Worries.

Отмечается, что за решетку также попали три других топ-менеджера V Global — им дали от 4 до 14 лет заключения.

«Примечательно, что апелляционный суд ранее постановил, что преступные доходы от криптопирамиды не будут конфискованы. Судья отметил, что следствию сложно определить точную сумму денег, украденных V Global. Верховный суд также не конкретизировал, вернут ли деньги обманутым вкладчикам», — говорится в сообщении.

В период с июля 2020 года по апрель 2021 года криптовалютная биржа V Global обманула около 50 000 инвесторов на сумму 2,8 триллиона корейских вон (приблизительно 2,26 миллиарда долларов США). Компания пообещала вкладчикам 300% дохода от инвестиций в нативный токен V Cash. Биржа требовала от клиентов создать учетные записи с депозитом в размере 6 миллионов вон (4860 долларов США) и гарантировала возврат 18 миллионов вон. Когда криптобиржу закрыли в сентябре 2021 года, токен V Cash сразу обесценился, а инвесторы потеряли все свои сбережения.

«Криптобиржа также пообещала пользователям 1,2 миллиона вон комиссионных, если они успешно предложат другого инвестора вместо себя. Часть денег была возвращена пользователям, но никому не сообщили, что комиссионные были взяты с депозитов новых клиентов. Это оказалось очередным мошенничеством», — отмечает СМИ.

Как сообщал Курсор, американский депозитный банк BNY Mellon, которому уже 238 лет, запустил программу приема криптовалюты.

Ранее мы рассказывали, что Великобритания запускает механизм конфискации криптовалюты, используемой при обходе санкций.