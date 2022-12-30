Падение израильских технологических компаний достигло 80% в 2022 году

Несмотря на огромное падение числа IPO и поглощений, в 2022 году по-прежнему было больше выходов, чем в любой другой год за последнее десятилетие, за исключением 2021 года. Об этом сообщает PwC Israel.

По данным PwC Israel, объем приобретений и IPO израильских технологических компаний в 2022 году составил 16,9 млрд долларов, что на 80% меньше, чем в 2021 году, когда эта цифра составляла 82,5 млрд долларов. В 2022 году было заключено 72 сделки по сравнению со 171 в прошлом году, что на 58% меньше.

За исключением 2021 года, сделок по приобретению и IPO было больше, чем в любой другой год за все предыдущее десятилетие. В 2020 году было заключено 60 сделок на сумму 15,4 млрд долларов, а в 2019 году — 80 сделок на сумму 9,9 млрд долларов.

С учетом последующих сделок (слияний и поглощений и IPO), которые были исключены из первичного анализа PwC (поскольку они были включены в предыдущие отчеты на момент совершения IPO или M&A), общая стоимость сделок в 2022 году составила 47 млрд долларов США. по сравнению с 2021 годом, когда общая стоимость сделки составила 99,2 млрд долларов.

В 2022 году было закрыто 15 дополнительных транзакций на общую сумму 30 млрд долларов по сравнению с 2021 годом, когда было четыре сделки на 18 млрд долларов. Наиболее заметной из последующих сделок в 2022 году стало IPO Mobileye на Nasdaq на сумму 16,7 млрд долларов (текущая рыночная капитализация составляет 27,1 млрд долларов).

PwC Israel добавляет, что рассмотрение сделок в 2022 году. на ежеквартальной основе позволяет лучше понять процесс, который разворачивался за последние 12 месяцев, и то, как рынок, скорее всего, будет выглядеть в 2023 г. В первом, втором и третьем кварталах за год количество сделок составило 33, 17 и 17 соответственно, а в четвертом квартале этот показатель сократился до пяти сделок.

Тенденция, на которую PwC Israel указывала в 2021 году, сохраняется — в 2022 году было закрыто 23 сделки с участием всего Израиля (по сравнению с 77 в 2021 году), что составляет 32% от общего количества сделок (по сравнению с 45% в 2021 году). Без учета IPO количество таких сделок в 2022 году составляет 18 (по сравнению с 32 в прошлом году). США остаются самым значительным игроком на стороне покупателя.

Глава кластера высоких технологий PwC в Израиле Ярон Вайценблут сказал: «Буйная инфляция, растущая неопределенность и рост процентных ставок вновь выдвинули на передний план некоторые экономические условия, которых не было в течение достаточно долгого времени, и оставили инвесторов и продавцов в ожидании в стороне. рынки быстро отреагировали, жестоко ударив по технологическим компаниям и напомнив всем, что чем выше вы поднимаетесь, тем ниже вы падаете».

«Израильский рынок технологий реагировал, чтобы приспособиться к поворотам и новым вызовам. Этот процесс займет время, но будут сделаны необходимые поправки либо в оценке, либо в практике, и, в конечном итоге, продавцы и покупатели будут адаптироваться к новой ситуации», — добавил он.

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