Кто зарабатывает больше всех: названы самые высокооплачиваемые профессии

Средняя зарплата наемного работника в Израиле растет. Однако, если учесть индекс потребительских цен, уровень доходов снижается.

В августе 2022 года средняя заработная плата наемного работника в Израиле выросла на 4% к августу 2021 года и составила 12 258 шекеля.

Соответствующие данные опубликовало центральное статистическое бюро, сообщает портал Детали.

Если же учесть индекс потребительских цен, то средняя зарплата чуть снизилась – на 0,6%. Здесь и далее приведены зарплаты «брутто», то есть до уплаты налогов и пенсионных отчислений.

Так, количество ставок наемных работников в августе составило 3,912 млн. Это на 4,6% больше, чем в августе 2021 года, но на 2,4% меньше, чем в июле 2022 года (4,010 млн).

Средние зарплаты в разных сегментах экономики за август 2022 года:

Информация и коммуникация (включая цифровые технологии) – 27 708 шекелей.

Электроснабжение, водоснабжение, канализация и переработка мусора – 20 867 шекелей.

Финансовые и страховые услуги – 19 980 шекелей.

Промышленность – 16 864 шекелей.

Профессиональные услуги в научно-технической сфере – 16 656 шекелей.

Местное самоуправление, безопасность и национальная безопасность – 16 177 шекелей.

Недвижимость (продажа, сдача в аренду и т. д.) – 13 497 шекелей.

Транспортные услуги, логистика, складское хранение и почта – 12 989 шекеля.

Строительство – 11 855 шекеля.

Оптовая и розничная торговля – 10014 шекелей.

Здравоохранение, соцобеспечение и уход – 9732 шекель.

Образование – 9107 шекелей

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство – 8009 шекелей.

Искусство, досуг и развлечения – 6 971 шекелей.

Другие услуги – 6535 шекелей.

Гостинично-ресторанный бизнес – 5890 шекеля.

Как сообщал Курсор, согласно данным Центрального статистического бюро, опубликованным 3 октября, за июль текущего года, средняя заработная плата израильтян увеличилась на 3,4%, но темпы роста потребительских цен остаются высокими.

Курсор писал ранее, что сентября текущего года в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности. Теперь они получают от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц. Выплаты зависят от продолжительности подготовки охранников, которая составляет от 4 до 20 дней.