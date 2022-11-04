Кто зарабатывает больше всех: названы самые высокооплачиваемые профессии

В августе 2022 года средняя заработная плата наемного работника в Израиле выросла на 4% к августу 2021 года и составила 12 258 шекеля.
Соответствующие данные опубликовало центральное статистическое бюро, сообщает портал Детали.
Если же учесть индекс потребительских цен, то средняя зарплата чуть снизилась – на 0,6%. Здесь и далее приведены зарплаты «брутто», то есть до уплаты налогов и пенсионных отчислений.
Так, количество ставок наемных работников в августе составило 3,912 млн. Это на 4,6% больше, чем в августе 2021 года, но на 2,4% меньше, чем в июле 2022 года (4,010 млн).
Средние зарплаты в разных сегментах экономики за август 2022 года:
- Информация и коммуникация (включая цифровые технологии) – 27 708 шекелей.
- Электроснабжение, водоснабжение, канализация и переработка мусора – 20 867 шекелей.
- Финансовые и страховые услуги – 19 980 шекелей.
- Промышленность – 16 864 шекелей.
- Профессиональные услуги в научно-технической сфере – 16 656 шекелей.
- Местное самоуправление, безопасность и национальная безопасность – 16 177 шекелей.
- Недвижимость (продажа, сдача в аренду и т. д.) – 13 497 шекелей.
- Транспортные услуги, логистика, складское хранение и почта – 12 989 шекеля.
- Строительство – 11 855 шекеля.
- Оптовая и розничная торговля – 10014 шекелей.
- Здравоохранение, соцобеспечение и уход – 9732 шекель.
- Образование – 9107 шекелей
- Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство – 8009 шекелей.
- Искусство, досуг и развлечения – 6 971 шекелей.
- Другие услуги – 6535 шекелей.
- Гостинично-ресторанный бизнес – 5890 шекеля.
Как сообщал Курсор, согласно данным Центрального статистического бюро, опубликованным 3 октября, за июль текущего года, средняя заработная плата израильтян увеличилась на 3,4%, но темпы роста потребительских цен остаются высокими.
Курсор писал ранее, что сентября текущего года в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности. Теперь они получают от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц. Выплаты зависят от продолжительности подготовки охранников, которая составляет от 4 до 20 дней.