Перспективы «Посейдона» и «Орфея»: в Energean прокомментировали большие объемы газа в скважине «Гермес»

Британско-греческая компания по разведке и добыче энергии Energean уведомила фондовые биржи Тель-Авива и Лондона о крупном открытии природного газа в коммерческих количествах на разведочном участке Hermes на шельфе Израиля.

По предварительным оценкам компании, морское израильское месторождение содержит от 7 до 15 миллиардов кубометров природного газа. Представители считают, что это позволит рассчитывать на дальнейший успех по разработке ресурсов в регионе.

Об этом сообщает 6 октября Globes.

В Energean заявили, что подробный анализ данных, собранных скважиной, продолжается с целью уточнения оценок количества газа на месторождении и его коммерческого потенциала. Компания говорит, что открытие «Гермеса» также увеличивает вероятность обнаружения газа в близлежащих структурах «Посейдона» и «Орфея». Будущей программы бурения внушает отчетливые позитивные перспективы.

У компании Energean добавили, что буровая установка Stena IceMax в настоящее время переместилась на север к израильскому морскому блоку 12 для бурения структуры «Зевс» в районе «Олимпа». «Зевс» содержит около 10-12 миллиардов кубических метров валовых перспективных ресурсов газа без риска. Дополнительное бурение позволит Energean собрать дополнительные данные для дальнейшего уточнения оценок ресурсов во всем районе, который, по оценкам компании, содержит около 58 миллиардов кубометров извлекаемых ресурсов без риска.

Представители Energean также воспользовались опционом на бурение шестой скважины совместно со Stena Drilling Ltd. в рамках текущей кампании по бурению на шельфе Израиля. Эта скважина будет нацелена на «Геркулес», расположенный в Блоке 23, который находится дальше на восток и ближе к побережью Израиля, чем проекты «Олимп» и «Гермес».

В начале этого года генеральный директор Energean Матиос Ригас сообщил, что Energean планирует участвовать в торгах за права на дополнительные морские газовые месторождения. Последнее открытие газа никоим образом не связано с недавним прогрессом в переговорах по соглашению о морской границе между Израилем и Ливаном.

Ранее «Курсор» сообщал, что британская Energean обнаружила миллиарды кубометров газа в буровой скважине «Гермес» в водах Израиля.