Политическая неопределенность ударила по шекелю — заместитель управляющего Банка Израиля

Эндрю Абир сообщил Bloomberg, что «политическая неопределенность» повлияла на обменный курс шекеля и фондовые рынки, но Банку Израиля еще предстоит увидеть какое-либо прямое влияние на потоки капитала. Абир добавил, что сильные институты являются важным фактором в долгосрочных экономических перспективах, хотя турбулентность может не изменить ближайших перспектив Израиля.

Об этом сообщает Globes.

Наканун- ​​Банк Израиля установил обменный курс шекеля к доллару на 2,414% до 3,649 шекеля за доллар — самый низкий курс шекеля по отношению к валюте США с марта 2020 года во время первой блокировки в связи с пандемией Covid-19. Курс шекеля к евро был установлен на уровне 2,143% при 3,889 шекеля за евро, а курс шекеля к фунту стерлингов был установлен на уровне 3,064% при 4,417 шекеля за фунт стерлингов.

Главный экономист IBI Рафи Гозлан сказал: «Нет никаких сомнений в том, что опасения по поводу пагубных последствий для судебной системы, которую продвигает правительство, могут привести к ускоренному обесцениванию обменного курса шекеля». Он подчеркивает, что обесценивание шекеля отдаляет Израиль от достижения целевого диапазона инфляции, а также убедило Валютный комитет Банка Израиля вчера повысить процентную ставку на 0,5% вместо 0,25%.

Главный инвестиционный менеджер страховой компании Hachshara Рой Кадош сказал: «В мире, где процентные ставки растут, мы ожидаем укрепления шекеля, но мы видим движение в противоположном направлении. Еще одной причиной резкого обесценивания шекеля является озабоченность по поводу независимости Банка Израиля».

Гендиректор Oppenheimer Israel Харел Гиллон сказал, что ослабление шекеля связано с «негативным отношением к шекелю, и это настроение в настоящее время привлекает краткосрочных игроков и спекулянтов».

Ранее Курсор писал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.