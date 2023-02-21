Шекель упал до минимума с апреля 2020 года

Во вторник, 21 февраля, к середине дня доллар вырос до курса 3,63 шекеля, евро – до 3,84 шекелей. Это максимум, начиная с апреля 2020 года.

Об этом сообщает портал The Marker.

Отмечается, что биржу тоже лихорадит: снизились курсы государственных облигаций, упали главные индексы, включающие израильские компании.

Действия правительства отпугивают инвесторов, опасающихся нестабильности в Израиле и нарушения баланса в демократическом режиме. Девальвация шекеля в свою очередь увеличивает шансы на очередное повышение процентной ставки Банком Израиля, отмечают эксперты.

«Судебная реформа продвинулась на шаг вперед после того, как вчера прошла первое чтение в Кнессете. С проведением правовой реформы курс доллара взлетел. Наша оценка не изменилась: стабилизация доллара выше курса 3,6 шекеля может быть признаком значительных изменений, происходящих «под поверхностью», — считает гендиректор инвестиционной компании Prico Йосси Фрейман.

По его словам, инвесторы и компании из сферы хайтека «выводят значительные средства из Израиля за границу».

Ожидается, что девальвация шекеля еще больше подстегнет инфляцию и приведет к тому, что Банк Израиля снова повысит базовую процентную ставку. Накануне регулятор уже повысил ее до 4,25%, что привело к подорожанию кредитов, особенно ипотечных ссуд, выданных под процент «прайм».

Теоретически, шекель должен был сегодня укрепиться по отношению к доллару после принятого вчера Банком Израиля решения повысить ключевую ставку сразу на 0,5%. Но этого не произошло. Фрейман отмечает, что все это происходит в неудачный для шекеля момент, связанный с внешними обстоятельствами.

Так, ожидается, что Федеральная резервная система, выполняющая в США роль Центробанка, в очередной раз повысит базовую ставку в американской экономике. Это может привести к падению на фондовых рынках и увеличению спроса на доллары со стороны институциональных инвесторов. Этот шаг, в свою очередь, будет способствовать росту курса доллара и девальвации шекеля.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.

Ранее Курсор информировал о том, что в начале ноября Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.