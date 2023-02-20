Банк Израиля вновь повысил процентную ставку

Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года.

Валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.

Об этом информирует портал Globes.

«Решение Валютного комитета Банка Израиля повысить ставку на 0,5%, несмотря на то, что Федеральная резервная система США повысила ставку на своем последнем заседании только на 0,25%, стало возможным благодаря продолжающемуся высокому росту ВВП Израиля, что дает возможность маневра. Валютный комитет обеспокоен тем, что инфляция укореняется и ее будет трудно замедлить», — пишет издание.

В Банке Израиля заявили, что «наблюдается сильная экономическая активность, сопровождаемая ограниченным рынком труда и усилением инфляции».

«Поэтому Комитет решил продолжить процесс повышения процентной ставки. … Инфляция за предыдущие 12 месяцев превышает верхнюю границу целевого показателя, превышает его по широкому кругу компонентов и составляет 5,4%. Инфляционные ожидания по всем параметрам находятся в пределах целевого диапазона», — говорится в заявлении регулятора.

Как сообщал Курсор, в ноябре Банк Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%. Это стало шестым повышением ставки с апреля, когда он поднял ставку с исторического минимума в 0,1% до 0,35%.

После двух повышений на 0,75% подряд в октябре и в августе Валютный комитет Банка Израиля на этот раз выбрал более умеренный рост на 0,5%, хотя некоторые аналитики ожидали повышения на 0,75%.

«Израильский центральный банк стремится справиться с инфляцией, которая за последние 12 месяцев в Израиле превысила 5%. Хотя это намного ниже инфляции в США и во многих европейских странах, это все еще вызывает беспокойство», — говорится в материале.

Стоит отметить, что повышение на 0,75% в третий раз, по мнению аналитиков, стало бы агрессивным шагом со стороны Банка Израиля, который сигнализировал бы экономике о решимости Национального банка бороться с инфляцией.

Также напомним, что в октябре было зафиксировано повышение инфляции на 0,6%, которое дополнило рост на 5,1% за последние 12 месяцев.

Ранее Курсор информировал о том, что в начале ноября Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.

Также Курсор писал о том, что Банк Израиля стремится снизить банковские сборы.