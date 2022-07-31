«Праздник окончен»: Израиль охватят массовые акции протеста из-за роста цен

Ожидается, что с завтрашнего дня сотни сотрудников и членов Гистадрута, жителей регионов, активистов, представителей работающей и учащейся молодежи будут ежедневно выходить в торговые центры по всей стране и призывать покупателей к бойкоту компаний, которые повысили цены на продукты.

В минувшие выходные десятки представителей Гистадрута, активисты и простые граждане провели демонстрацию перед домом генерального директора «Дипломата» Ноама Вимана, размахивая плакатами, среди прочего гласившими: «Хватит быть лохами — покупай разумно и борись с угнетателем средств к существованию», «Я не лох, и я не лох», а также «‘Дипломат’, праздник окончен». В ближайшие дни ожидаются новые акции протеста перед домами руководителей отрасли и топ-менеджеров компаний.

Председатель Гистадрута Арнон Бен-Давид сказал: «Наша борьба долгая, это марафон, а не спринт, и она будет продолжаться до тех пор, пока компании в экономике не поймут, что праздник закончился, и не перестанут беспокоить потребителей. Пришло время восстановить здравомыслие в стране и экономике. Еще раз разъясняю правительству, что если не будет активных шагов и действий по этому поводу, я в начале сентября вызову органы Гистадрута с целью объявления трудового спора в экономике».