«Гистадрут» призвал бойкотировать продукты крупных импортеров: в чем причина

В конфедерации профсоюзов «Гистадрут» намерены начать общественную кампанию по бойкоту крупных импортеров-монополистов, которые повысили цены на свои товары в несколько раз за последние месяцы.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Глава «Гистадрута» Арнон Бар-Давид отметил, что речь идет о компаниях «Дипломат», «Шестович» и «Кимберли-Кларк», которые, по его мнению, ответственны за рост дороговизны жизни в стране.

Он отметил, что профсоюз поднимет кампанию бойкота в средствах массовой информации, потому что цены в Израиле растут изо дня в день и мириться с этим больше нельзя.

«Кончилось терпенье. Больше нельзя себя так вести. Эти компании пьют нашу кровь», — сказал профсоюзный лидер.

Арнон Бар-Давид призвал израильтян не покупать товары этих компаний и проявить благоразумие, чтобы остановить рост стоимости жизни в стране.

Также он считает, что правительство должно позаботиться о снижении цен на электроэнергию, недвижимость, образование и другие сферы.

«Курсор» писал ранее, что премьер-министр Яир Лапид объявил о снижении цен на бензин после периода неоднократных повышений в рамках масштабных усилий по снижению стоимости жизни.

Еще мы писали, что премьер-министр Яир Лапид и министр экономики Орна Барбивей достигли соглашения по плану ограничения роста цен на хлеб.