Президент Еврокомиссии объявила о возобновлении помощи ПА

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Палестинская автономия в ближайшее время получит около 235 миллионов долларов, которые пойдут на оплату труда госслужащих ПА.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила премьер-министру Палестинской автономии Мохаммаду Штайеху в Рамалле, что часть помощи ЕС Палестинской автономии возобновится после нескольких месяцев задержек, поскольку чиновники ЕС обсуждали, следует ли обуславливать финансирование реформами палестинских учебников.

«Как команда Европы, мы являемся крупнейшим донором Палестины, выделяя около 600 миллионов евро в год».

Высказывания фон дер Ляйен подтверждают результаты голосования Европейской комиссии за выделение средств, о чем вчера вечером сообщили СМИ.

Планы ЕС по финансированию на 2021 год предусматривают прямую поддержку бюджета ПА на сумму около 235 миллионов долларов. Эта помощь идет на оплату труда многочисленных гражданских служащих ПА: учителей, врачей, медсестер и пожарных. Она также помогает оплачивать лечение палестинцев в израильских больницах.

Точные детали решения ЕС о возобновлении финансирования пока не разглашаются. Палестинские официальные лица утверждают, что помощь будет возобновлена без каких-либо условий, но ЕС пока не подтвердил публично, так ли это.

Курсор ранее писал, что Махмуд Аббас прибыл с официальным визитом на Кипр. Президент Палестинской автономии ближайшие три дня пропудет на Кипре, где встретится с президентом Никосом Анастасиадисом, а также главным дипломатом Иоаннисом Касулидисом.