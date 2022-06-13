Махмуд Аббас прибыл с официальным визитом на Кипр

Президент Палестинской автономии ближайшие три дня пропудет на Кипре, где встретится с президентом Никосом Анастасиадисом, а также главным дипломатом Иоаннисом Касулидисом.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл на Кипр с трехдневным официальным визитом, сообщает его офис.

В ходе поездки Аббас встретится с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, а также с главным дипломатом страны Иоаннисом Касулидисом.

Аббаса сопровождают министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малики и глава разведки Маджед Фарадж, а также другие палестинские чиновники.

Курсор ранее писал, что Махмуд Аббас выступил с публичной речью на фоне слухов о его здоровье. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас произнес речь по телефону из своего офиса в Рамалле, пытаясь, очевидно, развеять слухи о здоровье стареющего лидера. У 86-летнего Аббаса долгая история проблем со здоровьем, начиная от проблем с сердцем и заканчивая борьбой с раком простаты более десяти лет назад.

Также сообщалось, что глава ПА Махмуд Аббас обратился к Вашингтону с гневным призывом. Глава ПА предупредил США, что он на грани ухудшения отношений с Израилем из-за действий в Восточном Иерусалиме и в Иудее и Самарии, и повторил требования к Байдену исключить ООП из списка террористических структур и вновь открыть консульство.