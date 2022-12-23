Рынок вакансий: в каких сферах Израиля наблюдается спад

По данным Центрального статистического бюро, сокращение вакансий характерно не только для технологического сектора, но и для большинства отраслей.

Последние данные о вакансиях в Израиле за период с сентября по ноябрь 2022 года, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают сокращение вакансий в технологическом секторе.

Количество вакансий для программистов составило 7 749, что на 9% меньше, чем в августе-октябре 2022 года, а количество вакансий для инженеров-электриков и программистов составило 11 802, что на 8% меньше. Количество вакансий для специалистов по сетевым и компьютерным системам увеличилось на 4%.

В последние месяцы многие израильские технологические компании ввели увольнения или заморозили набор новых сотрудников, а спрос на новых программистов и другой технический персонал с апреля снижается.

Только за последний месяц Aqua Security уволила 65 сотрудников или 10% своей рабочей силы, включая 20 сотрудников в Израиле. DataRails уволила 30 сотрудников, 15% своей рабочей силы, в том числе восемь сотрудников в Израиле, а периметр 81 уволил 20 сотрудников, большинство из которых в Израиле. Cognyte уволила 5% своей рабочей силы из 100 человек.

По данным Центрального статистического бюро, сокращение вакансий характерно не только для технологического сектора, но и для большинства отраслей. Общее количество вакансий в ноябре сократилось до 141 172 с 144 652 в октябре.

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