Шекель резко вырос по отношению к доллару

Шекель укрепился более чем на 4% по отношению к доллару в этом месяце.

Шекель накануне резко укрепился по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро. На межбанковских торгах обменный курс шекеля снизился на 0,92% по отношению к доллару по 3,421 шекеля за доллар и на 0,10% по отношению к евро по 3,562 шекеля за евро.

Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на уровне 3,453 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на уровне 3,565 шекеля за евро.

Доллар слабеет по отношению ко всем основным валютам на мировых валютных рынках после того, как протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США показал поддержку сдерживания повышения процентных ставок. Шекель укрепился более чем на 4% по отношению к доллару — с 3,569/$ в начале ноября.

Ранее на этой неделе Банк Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%. Но главный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир считает, что это не причина укрепления израильской валюты.

«Заметного эффекта (от повышения ставки) не будет, потому что курс доллара к шекелю в настоящее время в основном зависит от событий на мировых фондовых рынках, а в более долгосрочной перспективе — от основных сил, поддерживающих сильный шекель. Дифференциал процентных ставок сегодня не оказывает существенного влияния на курс шекеля к доллару, особенно когда повышение процентных ставок в Израиле полностью синхронизировано с повышением процентных ставок в США», — заявил он.

Кроме этого, на этой неделе индексы Уолл-стрит росли, что вынуждало израильских институциональных инвесторов покупать шекели для хеджирования своих зарубежных позиций.

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.

Наша редакция писала, что бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки. По прогнозам экспертов, решение регулятора может привести к рецессии.