Шекель сегодня укрепляется по отношению к доллару и евро

Банк Израиля сообщает об укреплении курса шекеля. Мировые финансовые рынки ожидают информации от ФРС по изменению основной процентной ставки.

Шекель укрепляется на межбанковских торгах в среду, 16 марта, по отношению к доллару и евро. Курс шекеля вырос на 0,93% против доллара — до 3,256 шекеля за доллар. Рост относительно евро составил 0,82%, до 3,582 шекеля за евро.

По информации Банка Израиля, установлен курс шекеля к доллару на 0,581% выше, чем в понедельник. На данный момент курс составил 3,287 шекеля за доллар.

Репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,846% выше, и составляет 3,611 шекеля за евро.

По информации финансовых экспертов, что инфляция в США уже выросла до 7,9% в годовом выражении, и в ближайшее время, вероятно, будет повышаться дальше. На финансовые рынки влияет война между россией* и Украиной, что вызывает рост цен на нефть и сырьевые товары.

Сейчас внимание сосредоточено на Федеральной резервной системе США, которая должна вечером объявить о повышении процентных ставок на 0,25%. Также ожидают комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла относительно будущей денежно-кредитной политики.

«Курсор» ранее сообщал, что Израиль и Египет расширяют прямые рейсы с новым маршрутом Тель-Авив — Шарм-эль-Шейх. В канцелярии премьер-министра также говорят, что открытие нового маршрута впервые обсуждалось на встрече между Беннетом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сисси в Шарм-эль-Шейхе в сентябре прошлого года.