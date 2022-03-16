Израиль и Египет расширяют прямые рейсы с новым маршрутом Тель-Авив — Шарм-эль-Шейх

В канцелярии премьер-министра также говорят, что открытие нового маршрута впервые обсуждалось на встрече между Беннетом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сисси в Шарм-эль-Шейхе в сентябре прошлого года.

Израиль и Египет договорились увеличить количество прямых рейсов между двумя странами с открытием нового маршрута между аэропортом Бен-Гурион и египетским прибрежным курортом Шарм-эль-Шейх.

Ожидается, что новые рейсы начнутся уже в следующем месяце, на неделе предстоящего праздника Песах.

Премьер-министр Нафтали Беннет приветствует это заявление как «еще один шаг в потеплении мирного соглашения между Израилем и Египтом».

«Сотрудничество между двумя странами расширяется во многих областях и способствует сохранению обоих народов и стабильности в регионе», — говорит Беннет.

Соглашение было выработано в последние дни после того, как переговоры о мерах безопасности, необходимых для работы маршрута, проводились между ШАБАКом и Советом национальной безопасности и неназванными «другими сторонами» вместе с правительством Египта, сообщает канцелярия премьер-министра.

Синайский полуостров в Египте уже давно является излюбленным местом отдыха израильтян.

Ранее Курсор писал, что Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля заявило, что начнет экспорт природного газа в Египет через Иорданию.