Шекель сильно вырос после повышения ставки

Вчера вечером при торговле фьючерсами обменный курс шекеля снизился на 1,07% по отношению к доллару по 3,545 шекеля за доллар и на 0,51% по отношению к евро по 3,482 шекеля за евро.

Накануне ​​Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 1,129% выше, чем в пятницу, до 3,5830 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,402% выше, до 3,4998 шекеля за евро. Это самое слабое значение шекеля по отношению к доллару с апреля 2020 года, когда начался экономический кризис, вызванный пандемией Covid-19.

Шекель начал укрепляться вчера днем ​​после того, как Банк Израиля объявил о втором подряд повышении ставки на 0,75%. Ожидалось повышение на 0,5-0,75%, и главный рыночный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир объясняет, что другие факторы диктуют направление шекеля.

«В долгосрочной перспективе на рынок форекс в Израиле в основном влияет значительный профицит счета текущих операций и прямые инвестиции иностранных организаций в Израиле, которые в долгосрочной перспективе поддерживают сильный шекель», — заявил Шафрир.

«В краткосрочной перспективе, а именно с начала года, на курс шекеля в основном влияли тенденции на мировых фондовых биржах, при этом падения на рынке приводили к ослаблению шекеля и наоборот, влияют на курс шекеля, но, по нашей оценке, это влияние относительно незначительно. Кроме того, важно подчеркнуть, что разница в реальных процентных ставках между США и Израилем влияет на курс шекеля к доллару больше, чем номинальная процентная ставка», — добавил Шафрир.

Ранее Курсор писал, что банк Израиля резко повысил учетную ставку. Банк Израиля опять резко поднял учетную ставку на 0.75% до 2.75%. Основная процентная ставка может подскочить до 4,25%.

Как сообщал Курсор, Банк Израиля добивается большей прозрачности банковских процентных ставок.