Рекордный рост: банк Израиля резко повысил учетную ставку

Банк Израиля опять резко поднял учетную ставку на 0.75% до 2.75%. Основная процентная ставка может подскочить до 4,25%.

Это является самым резким ростом за 20-летний период. Ставка поднялась 5-й раз за 2022 год и продолжит увеличиваться в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, призванного сдержать дальнейший рост цен.

Об этом сообщает Calcalist.

Помимо рекордного по темпам роста, повышение процентной ставки с 0,75% до 2,75% является самым высоким уровнем с ноября 2011 года. Решение монетарного комитета касаемо резкого повышения указывает на то, что Банк Израиля решил транслировать сообщение о бескомпромиссной войне с инфляцией.

В учреждении акцентируют внимание на факте распространения инфляции и на не торгуемые товары. Также существует вероятность формирования «спирали цен и заработной платы», и поэтому на ситуацию не влияет последний индекс, который упал до уровня 4,6%, что преимущественно обусловлено падением стоимости энергоносителей. Центральный банк также беспокоят инфляционные ожидания на предстоящий год и на следующие годы.

Ожидается, что повышение процентной ставки повлияет заемщиков в экономике, домохозяйствах и коммерческих компаниях. Самый значительный кредит для домохозяйств – ипотека, а ипотечный портфель населения содержит около миллиона ипотечных кредитов на сумму более полутриллиона шекелей, из которых примерно 207 миллиардов шекелей привязаны к основному долгу, так что увеличение процентной ставки увеличивает объем кредита. На сумму повышения влияет сумма кредита, прикрепленного к основному долгу.

Вероятно, бизнес-сектор также столкнется с трудностями из-за увеличения расходов на финансирование и снижения прибыли вследствие повышения процентных ставок. Так, Уриэль Лин, президент Ассоциации торговых палат, заявил, что «продолжение повышения процентной ставки на данном этапе было ошибкой, повышение приведет к росту затрат в деловом секторе и повысит стоимость жизни, а также повредит дальнейшему росту в Израиле».

Также «Курсор» сообщал, что средняя зарплата израильтян выросла.