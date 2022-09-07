Регулятор добивается большей прозрачности банковских процентных ставок

Руководитель банков Яир Авидан сказал руководителям банков и компаний, выпускающих кредитные карты, что он ожидает от них защиты интересов клиентов в меняющейся финансовой среде.

Будет ли обнародован один из тщательно охраняемых секретов банковской системы, процентная ставка по кредитам, чтобы люди могли сравнить различные предложения банков? Наблюдатель банков Яир Авидан решил принять меры по этому вопросу после критики банков в последние недели за то, что они не повысили проценты, которые они выплачивают по депозитам, прямо пропорционально росту ставки Банка Израиля, в то время как они поспешили поднять процентные ставки по кредитам. Банк Израиля также подвергся критике за то, что он не обязал банки соответственно повышать процентные ставки по депозитам.

Об этом сообщает Globes.

Авидан написал руководителям банков и компаний, выпускающих кредитные карты, о своем намерении принять меры, чтобы заставить банки публиковать процентные ставки, которые они выплачивают по депозитам в шекелях, и проценты, взимаемые за кредит. Цель состоит в том, чтобы предоставить клиентам простой инструмент, который поможет им легко сравнивать условия, предлагаемые различными банками, и выбирать продукт, который им больше всего подходит.

«В последние годы из-за почти нулевой процентной ставки банковские депозитные продукты не были важным вариантом инвестирования для клиентов, поэтому активность в них упала, и на текущих счетах остались большие остатки, которые, как правило, не приносят процентов. Департамент банковского надзора ожидает, что банки привлекут внимание своих клиентов к банковским инвестиционным продуктам, в которые они могут вкладывать свои деньги, и пригласят своих клиентов проверить, соответствуют ли они их потребностям», — написал Авидан руководителям банковской системы.

Он добавил, что банки должны предоставлять клиентам полное представление об условиях своих продуктов, в том числе о сроках срыва депозита, когда клиент желает снять деньги раньше согласованной точки выхода.

Банки все время утверждали, что невозможно опубликовать единую ставку по кредитам, поскольку ставки варьируются от одного случая к другому в соответствии с профилем риска клиента и другими критериями.

После недавней критики три банка — «Дисконт», «Леуми» и «Мизрахи Тефахот» — объявили о некотором улучшении процентных ставок по депозитам, которые они предлагают клиентам. Тем не менее, учитывая ожидание того, что Банк Израиля продолжит повышать свою ставку (которая сейчас составляет 2%) в ближайшие месяцы и что она может превысить 3%, никакого реального риска для банков от их «щедрости» не возникает.

В своем письме Авидан написал, что ожидает от банков защиты интересов своих клиентов в связи с изменениями процентных ставок и инфляции, а также адаптации своих продуктов и услуг к потребностям клиентов. Он упомянул вступившую в силу в конце августа реформу, направленную на повышение прозрачности рынка ипотечных кредитов, согласно которой банки обязаны предоставлять условия по трем идентичным ипотечным трекам, а также могут представить дополнительный трек по своему усмотрению.

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