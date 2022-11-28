Шекель слабеет по отношению к доллару и евро

Процентная ставка была не главным фактором, диктующим курс шекеля в последние несколько дней.

Сегодня на межбанковских торгах обменный курс шекеля вырос на 0,41% по отношению к доллару — 3,433 шекеля за доллар и на 1,19% по отношению к евро — 3,598 шекеля за евро.

Банк Израиля снизил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,029% в пятницу — до 3,419 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,056% ниже — до 3,556 шекеля за евро.

В прошлый понедельник Валютный комитет Банка Израиля, возглавляемый управляющим профессором Амиром Яроном, повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%. Это было шестое повышение ставки Банком Израиля с апреля, когда он поднял ставку с исторического минимума в 0,1% до 0,35%. Кроме этого, аналитики ожидают еще два повышения ставок на 0,25% в январе и феврале.

Эксперты отметили, что процентная ставка была не главным фактором, диктующим курс шекеля в последние несколько дней. Этим фактором является падением зарубежных фондовых рынков, вынудившим израильских институциональных инвесторов покупать шекели для хеджирования своих зарубежных позиций.

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.

Наша редакция писала, что бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки. По прогнозам экспертов, решение регулятора может привести к рецессии.