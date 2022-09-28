Шекель теряет силу: курс к доллару продолжает расти

Эксперты прогнозируют, что доллар продолжит укрепляться, что приводит к повышению курса шекеля к доллару. Пока действует установленный в пятницу курс.

В Morgan Stanley подчеркивают мировую тенденцию к укреплению доллара США. Колебания финансовых рынков продолжаются, а доллар США продолжает набирать силу во всем мире и в Израиле.

Курс шекеля к доллару в настоящее время на 1,4% выше репрезентативного курса, установленного в прошлую пятницу, поскольку в понедельник израильские рынки были закрыты в связи с празднованием Рош ха-Шана.

Установленный курс составляет 3,5377 шекелей за доллар, а курс шекеля к евро на 0,92% ниже и составляет 3,3796 шекеля за евро.

Главный аналитик Morgan Stanley по акциям США Майкл Уилсон сообщил, что сильный доллар США создает «неприемлемую ситуацию» для рискованных активов, в частности акций, а такие ситуации приводят к финансовым или экономическим кризисам. «Даже несмотря на то, что такое развитие событий трудно предсказать, условия для одного из них есть», — написал Уилсон.

Ранее Курсор писал, что квартиры в Израиле вновь дорожают, следом поднимается аренда. В результате роста цен на квартиры на 18%, а также повышения Банком Израиля процентной ставки, квартиры стали еще недоступнее. В результате четыре месяца объемы продаж недвижимости резко снизилась.

Также мы сообщали, что после повышения процентной ставки Банка Израиля эксперты предсказывают проблемы для будущего израильской экономики.