Квартиры в Израиле вновь дорожают, следом поднимается аренда

В результате роста цен на квартиры на 18%, а также повышения Банком Израиля процентной ставки, квартиры стали еще недоступнее. В результате четыре месяца объемы продаж недвижимости резко снизилась.

Рынок жилья в последние месяцы демонстрирует рост цен одновременно со спадом в экономике. Такое сочетание бывает редко, и последний раз наблюдалось в середине 1970-х годов из-за сокращения мировой добычи и подорожания нефти на сотни процентов.

Рост цен на квартиры в ежегодном выражении составил 18%, но сейчас прошлогоднее повышение цен на нефть не являлось причиной кризиса рынка недвижимости. Израиль, как и Европа, повысил процентные ставки, но даже это не стабилизировало ценовой скачок, хотя в ЕС и США такие меры позволили стабилизировать цены.

Рынок жилья в Израиле переживает свои сложные времена. Внешние факторы вызвали непрерывный рост цен в течение всего года. Сказался постоянный дефицит предложения в результате безуспешных попыток правительства регулировать рынок. В результате дефицит стал настолько велик, что на него почти не влияют государственные меры.

Эксперты рассчитывали, что повышение Банком Израиля процентных ставок приблизит решение. Однако увеличение процентной ставки покупатели воспринимают как увеличение цены квартиры для всех, кто берет квартиру в ипотеку.

Рост индекса цен на квартиры в июне-июле 2022 г. составил 1,3%. Но несмотря на статистические данные о снижении продаж, цены на новые квартиры в июне-июле продолжали расти, причем темпами выше среднего – на 1,9%.

За последние четыре месяца доступность покупки квартиры сильно снизилась. Нагрузка на покупателей выросла за счет сумасшедшего повышения цен на 11% с начала года и роста процентных ставок в общем на 1,9%.

Таким образом расходы семьи по ипотеке увеличились более чем на 1000 шекелей в месяц. Уже одно это обстоятельство исключает ежегодно десятки тысяч семей из круга потенциальных покупателей.

За последние месяцы опустели офисы по продаже квартир в новых проектах. Покупатели квартир не стали богаче на 18% в год. Они увеличили кредиты, взятые в банках, и теперь Банк Израиля сообщил, что праздник дешевых ипотечных ссуд закончился.

Рост цен на квартиры разогревает и соседний рынок — арендная плата обычно увеличивается одновременно с ростом процентной ставки. Увеличение платы составило в среднем на 3,7%. При переезде на другую квартиру или смене арендатора цена подскакивала еще выше – на 5,8%.

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