Эксперты прогнозируют проблемы на рынке жилья в Израиле

Мечта о собственном доме однажды кажется неотъемлемой частью человеческого опыта. Люди со всего земного шара неустанно работают над созданием собственного маленького уголка мира. В Израиле такое желание, вероятно, пока останется в стране грез после очередного резкого повышения процентной ставки Банка Израиля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Во вторник Банк Израиля (BOI) повысил процентную ставку на 0,75% до 2%, чтобы бороться с растущей инфляцией в стране, которая недавно превысила 5%. Увеличение является крупнейшим для банка за 20 лет, и хотя такой шаг, несомненно, повлияет на многие аспекты экономики Израиля, эксперты говорят об особенно значительном влиянии, которое это окажет на рынок недвижимости.

«Банк Израиля в очередной раз повысил процентную ставку более быстрыми темпами, чем предполагалось в предыдущих прогнозах, и, таким образом, дал дополнительное основание для предположения, что недвижимость стала желанным продуктом только для богатых», — сказал Дорон Ариэль, председатель Национального банка и банка, член Финансового комитета Коллегии адвокатов Израиля.

Ариэль отметил, что повышение процентной ставки отразится на дополнительных тысячах шекелей в месяц для держателей ипотечных кредитов и, в сочетании с недавним ростом цен на жилье на 17,8%, еще больше затруднит покупку молодыми парами недвижимости.

« Этот шаг усилит тенденцию роста арендной платы», — отметил он и добавил, что огромным фактором роста арендной платы и цен на жилье по всей стране является нехватка доступного жилья.

«Если Государство Израиль не объявит о создании двух новых городов с нуля на севере и юге, каждый заранее на полмиллиона жителей, и с государственными кредитами для молодых пар, которые будут покупать там, жилищный кризис усилится и , через несколько лет мы будем скучать по нынешней ситуации», — предупредил Ариэль.

По словам Ярона Спектора, владельца и генерального директора Yaron Spector Real Estate Appraisal, решение банка о повышении процентной ставки может сместить спрос с покупки на аренду: «Высокая процентная ставка заставит значительную часть покупателей недвижимости искать альтернативы и подталкивать их к рынку аренды».

Он добавил, что все это может привести к резкому повышению и без того высокой стоимости аренды жилья в Израиле.

Ранее Курсор писал, что в Израиле резко упали продажи новых домов. По данным Центрального статистического бюро, в первой половине 2022 года в Израиле было продано 23 800 новых домов, что на 11% меньше, чем в первой половине 2011 года.

Цены на жилье в Израиле достигли самого высокого уровня за 12 лет. Последние статистические данные об индексе потребительских цен показывают, что инфляция в Израиле далеко не стабилизируется.

Курсор сообщал, что в Израиле выросло количество исков о выселении арендаторов. В текущем году в Израиле существенно выросло количество исков от владельцев квартир на арендодателей из-за неуплаты.

Курсор информировал о жилищной лотерее в Израиле: новые детали о втором раунде.

Мы писали, что эксперт рассказал, когда могут упасть цены на жилье в Израиле.

Названы города Израиля, где снижаются цены на жилье.

Напомним, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов.