Шекель восстанавливается

Ранее шекель потерял более 8% по отношению к американской валюте с начала февраля.

После месяца, в течение которого шекель обесценивался, сегодня израильская валюта восстанавливается. На волатильных межбанковских торгах накануне курс шекеля к доллару снизился на 1,26% до 3,617 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро снизился на 1,53% до 3,835 шекеля за евро.

Об этом сообщает Globes.

Шекель был самым слабым по отношению к доллару за три года и потерял более 8% по отношению к американской валюте с начала февраля.

Причина восстановления шекелей, которое началось, остается неясной, и источники на рынке опровергли слухи о том, что Банк Израиля вмешался на валютный рынок, чтобы купить шекели и помочь укрепить израильскую валюту.

Также было созвано экстренное заседание Комитета по финансовой стабильности, посвященное ослаблению шекеля и предупреждениям экономистов и международных рейтинговых агентств о том, что правительственные судебные реформы могут негативно повлиять на экономику Израиля.

Более слабый шекель давит на израильскую экономику и делает импорт более дорогим, ударяя по карману израильтян и еще больше подпитывая инфляцию. С более широкой точки зрения, сильный рост курса доллара увеличит государственный долг Израиля на миллиарды шекелей. Кроме этого, большая часть долга Израиля в шекелях, но 25% — в иностранной валюте, что сильно раздувает долг.

Ранее Курсор писал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.