Снижение шекеля продолжается: эксперты озвучили прогнозы

Вчера репрезентативный курс шекеля к доллару был установлен на 2,41% выше, на уровне 3,6490 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 2,14% выше, на уровне 3,8886 шекеля за евро. На сегодняшних торгах курс шекеля к доллару вырос еще на 1,1% до 3,6891 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро вырос на 1,08% до 3,9306 шекеля за евро.

Об этом сообщает Globes.

Главный экономист IBI Investment House Рафи Гозлан пишет в своем обзоре рынка: «Нет никаких сомнений в том, что опасения по поводу последствий удара по правовой системе, продвигаемого правительством, могут привести к ускоренному обесцениванию шекеля». Гозлан говорит, что обесценение шекеля делает достижение целевого диапазона инфляции более отдаленным, и что это было одним из факторов, побудивших Банк Израиля повысить свою процентную ставку на 0,5% в понедельник, а не на 0,25%.

Рой Кадош, главный инвестиционный менеджер страховой компании Hachshara, говорит: «Когда процентная ставка будет повышена, мы ожидаем укрепления шекеля, и мы наблюдаем противоположное движение. Неопределенность связана с сообщениями иностранных информационных агентств, например, Bloomberg о твите министра иностранных дел Эли Коэна, призывающего министра финансов Бецалеля Смотрича вмешаться в независимость Банка Израиля, чтобы заставить его прекратить повышать процентные ставки. Это вызвало нервозность».

Гендиректор Prico Group Йосси Фрайман заявил вчера: «Если курс шекеля к доллару укрепится выше 3,6 шекеля за доллар, то это может быть признаком значительных изменений на поверхности. Инвесторы и технологические компании переводят деньги из Израиля. дальнейшее разжигание инфляции и повлечет за собой очередное повышение процентной ставки Банком Израиля в его следующем решении от 3 апреля. Если не будет достигнуто согласие по ключевым вопросам, особенно вопросам, связанным с независимостью судов и сохранением механизма разделения властей, то курс шекеля к доллару, если он преодолеет уровень 3,7 шекеля за доллар, может быстро подняться до 4 шекелей за доллар и выше».

Ранее Курсор писал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.