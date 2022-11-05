Средняя зарплата в Израиле снова выросла

Центральное статистическое бюро сообщает, что в августе 2022 года среднемесячная заработная плата составляла 12 285 шекелей, что на 414 шекелей больше, чем в августе 2021 года. Однако при сопоставлении с индексом потребительских цен за тот же период и соответствующей корректировке средняя заработная плата снизилась на 0,4% и составила 10 890 шекелей в августе 2022 года.

Согласно предварительным данным Центрального статистического бюро, средняя заработная плата в сентябре 2022 года составляла 12 205 шекелей, что немного меньше, чем в августе 2022 года, но на 4,6% выше, чем в сентябре 2021 года, без поправки на инфляцию.

Число наемных работников в экономике Израиля в сентябре, по первоначальным оценкам, составило 4 143 000 человек, что на 7,1% больше, чем в предыдущем году, но на 0,6% меньше, чем в августе 2022 года.

Рост средней заработной платы был самым высоким в технологическом секторе. В августе 2022 года средняя зарплата в Израиле в технологическом секторе составляла 27 880 шекелей, что на 5,6% больше, чем в августе 2021 года. В абсолютном выражении средняя зарплата в технологическом секторе выросла на 1476 шекелей в период с августа 2021 по август 2022 года.

Как сообщал Курсор, согласно данным Центрального статистического бюро, опубликованным 3 октября, за июль текущего года, средняя заработная плата израильтян увеличилась на 3,4%, но темпы роста потребительских цен остаются высокими.

Курсор писал ранее, что сентября текущего года в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности. Теперь они получают от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц. Выплаты зависят от продолжительности подготовки охранников, которая составляет от 4 до 20 дней.