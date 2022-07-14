Цены на нефть достигли минимума за шестимесячного минимума

Цены падают в ожидании повышения процентной ставки в США, а также существенном росте запасов нефти. Нефть марки Brent уже торгуется на уровне $94,9 за баррель.

Мировые цены на нефть эталонных сортов резко упали на новостях из США. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 14 июля.

Так, цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 4,7% до $94,9 за баррель. Цена Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля этого года.

В свою очередь, цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 5,6% до $90,91 за баррель.

Цены на сырьевые товары падают в ожидании значительного повышения процентной ставки в США.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали, подешевеют ли в Израиле квартиры. Всего в мае были куплены лишь 10 500 квартир. За вычетом субсидированного жилья (продается в рамках лотерей «Цена для новосела») подрядчики продали в мае лишь 2900 «нельготных» новых квартир.

Кроме этого, в Израиле резко подскочили цены на аренду квартир. Арендная плата за трех- и четырехкомнатные квартиры резко выросла в крупных городах страны с начала года, а именно в январе и феврале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жилищная лотерея в Израиле: новые детали о втором раунде. В рамках второго раунда потенциальные покупатели смогут приобрести одну из 5500 единиц жилья со скидкой на 20% ниже рыночной стоимости в соответствии с «Target Price»/«Целевая цена» (Mehir Matara/Мехир Матара).

Кроме этого, стало известно о новой проблеме на рынке аренды жилья в Израиле. Первая в своем роде проверка качества арендуемых квартир, проведенная для Globes, рисует безрадостную картину: именно в самых дорогих городах страны предлагаются квартиры самого низкого качества.