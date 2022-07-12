Эксперты рассказали, подешевеют ли в Израиле квартиры

В мае количество проданных квартир в Израиле упало на 16 процентов, если сравнивать с маем прошлого года. Более того, спад идет уже третий месяц. Это касается и новых квартир, и тех, которые покупают «с рук».
Об этом пишет издание TheMarker.
В первом квартале текущего года можно было четко проследить тенденцию того, что покупатели новых квартир чаще обращают внимание на периферию. Например, на Беэр-Шеву.
Одна из главных причин падения продаж недвижимости – большое подорожание ипотеки. Так, в Банке Израиля в последние месяцы несколько раз поднимал учетную ставку. Из-за этого дорожают и ипотечные кредиты.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль стремится импортировать пшеницу из Казахстана. Министр туризма Константин (Йоэль) Развозов возглавит политическую делегацию в Казахстане, чтобы обсудить возможность импорта пшеницы и муки в Израиль. Развозов также является председателем Межправительственного комитета по экономике между Израилем и Казахстаном.
Кроме того, наш сайт писал, что тарифы на электроэнергию в Израиле резко вырастут в августе.
Еще напомним, что школьные принадлежности в Израиле подорожали.