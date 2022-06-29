Жилищная лотерея в Израиле: новые детали о втором раунде

В рамках второго раунда потенциальные покупатели смогут приобрести одну из 5500 единиц жилья со скидкой на 20% ниже рыночной стоимости в соответствии с «Target Price»/«Целевая цена» (Mehir Matara/Мехир Матара).

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Target Price» Целевая цена, как и ее предшественница «Цена покупателя» (Mehir Lamishtaken) 2015 года, предназначена для новых покупателей жилья, молодых семей, семей с одним родителем и других лиц, которые имеют право на жилье со скидкой. Программа фокусируется на районах так называемой «периферии» Израиля — севере и юге страны, которые, по данным Центрального статистического бюро, как правило, имеют более низкий социально-экономический рейтинг.

Потенциальные покупатели должны подать заявление на получение права через Министерство жилищного строительства и строительства и приобрести свидетельство о соответствии, продлеваемое ежегодно, за единовременную плату в размере 240 шекелей (74 доллара). Затем потенциальные покупатели регистрируются, чтобы получить шанс «выиграть» возможность купить квартиру со скидкой.

Чтобы соответствовать требованиям, покупатели должны быть в состоянии продемонстрировать, что они еще не владеют домом, и указать, где они жили. Затем сертификат соответствия позволяет участвовать во всех лотереях, которые состоятся в следующем году. Всего в 2022 году правительство пообещало разыграть около 30 000 доступного жилья.

Система лотереи предлагает скидку около 20% от покупной цены квартиры, в дополнение к грантам до 40 000 шекелей (12 460 долларов) в некоторых районах. Скидки могут составлять сотни тысяч шекелей и предназначены для уменьшения суммы, необходимой потенциальным покупателям для финансирования депозита и получения кредита в качестве ипотечного кредита.

Вторая партия из 5500 единиц будет построена на 25 строительных объектах в течение следующих нескольких лет. Наибольшее количество доступных квартир находится в Нетании, Сдероте, Рош-ха-Аине, Бейт-Шемеше, Ашкелоне и Рамат-Гане. Но доступные места включают Эйлат, Ашдод, Элад, Дейр-Ханна, Хайфу, Иерусалим, Назарет, Арад и Мицпе-Рамон.

Регистрация на эти объекты откроется 3 июля и закончится 17 июля. В первой партии было разыграно более 10 000 объектов недвижимости, и было значительно превышено количество подписок: 119 207 покупателей зарегистрировали миллион заявок.

В настоящее время в базе данных Министерства жилищного строительства для участия в лотерее зарегистрировано около 130 000 заявок.

Правительство внесло небольшие, но существенные изменения в программу после первой лотереи в марте-апреле. В будущем те, кто уже живет в этом районе, получат приоритет на новые лотерейные квартиры, доступные там.

В центре страны 35% единиц жилья, предоставленных по лотерее, достаются существующим местным жителям. За пределами центра таким образом будет размещено 40% предложений. А в частях страны, считающихся национальными приоритетными территориями, таких как Верхняя Галилея и пустыня Арава, 50% уже продано местным покупателям.

Чтобы быть классифицированным как местный покупатель на севере или юге страны, потенциальный покупатель должен проживать в этом районе не менее 18 месяцев до даты проведения лотереи. В центре требуется три года проживания.

Но даже «местным покупателям» по-прежнему необходимо регистрироваться для участия в каждой лотерее и подтверждать свой местный статус, если они хотят иметь право на участие в приоритетной лотерее.

Чтобы гарантировать покупателям скидку, которая составляет от 200 000 до 500 000 шекелей (от 59 598 до 148 494 долларов), проекты Target Price зафиксируют стоимость квадратного метра по цене 30 декабря 2020 года, до текущего скачка цен на жилье.

Земельное управление Израиля пообещало, что к платежам, производимым покупателем квартиры на государственной земле, не будут добавляться проценты или они будут привязаны к каким-либо другим показателям инфляции, за исключением связи между элементом стоимости строительства и индексом строительства, который отслеживает цена на соответствующее сырье и неуклонно растет. Эти меры призваны обеспечить, чтобы стоимость квартир не возрастала значительно между их покупкой и окончательным расчетом до заселения, а также чтобы застройщики были заинтересованы в своевременной сдаче квартир.

Израильские правительства давно обещали снизить цены на жилье, которые росли более десяти лет. Невероятно высокая стоимость сделала жилье недоступным для многих израильтян, ослабив средний класс.

Последние данные показали, что цены на жилье выросли на 16% за последний год, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие, причем в некоторых частях центра страны рост был значительно более резким.

Ранее Курсор писал, что палаточные городки появляются по всему Израилю в знак протеста против роста стоимости жилья. Организаторы лагеря сообщили, что в отличие от движения 2011 года они хотят предъявить чиновникам «конкретные требования», добавив, что группа финансовых экспертов работала над планом, который необходимо представить правительству.

Кроме этого, стало известно о новой проблеме на рынке аренды жилья в Израиле. Первая в своем роде проверка качества арендуемых квартир, проведенная для Globes, рисует безрадостную картину: именно в самых дорогих городах страны предлагаются квартиры самого низкого качества.

Наша редакция сообщала, что в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья. Аналитики объясняют падение продаж новых домов осторожностью покупателей на фоне повышения процентных ставок и более высоких налогов на покупку.