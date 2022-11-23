Управляющий Банка Израиля: Ставка превзойдет наш прогноз

Амир Ярон сказал, что процентная ставка будет продолжать расти, и сделал выговор банкам за то, что они медленно обновляют проценты, выплачиваемые по депозитам.

Через некоторое время после повышения процентной ставки на 0,5% до 3,25% управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон заявил, что он ожидает, что будущие повышения ставок поднимут процентную ставку выше самого последнего прогноза исследовательского отдела Банка Израиля. на 3,5% в третьем квартале 2023 года.

Об этом сообщает Globes.

Большинство аналитиков считают, что Валютный комитет Банка Израиля повышает ставку на 0,25% на каждом заседании в январе и феврале 2023 года до 3,75%.

Профессор Ярон объяснил причину последнего повышения валютного комитета: «Мы повысили его на 0,5%, а не на 0,75%, потому что знаем, что процентная ставка требует времени, чтобы она подействовала. Это процесс, и поэтому мы предпринимаем его с правильными мерами».

Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего повышения.

«Скорее всего, это еще не конец процесса, опасность инфляции не уменьшилась. В то же время экономика сильна, занятость сильна. Вероятно, мы превысим прогноз исследовательского отдела уровня процентной ставки в 3,5%. Мы ожидаем, что процентная ставка продолжит расти», — сказал он.

Ярон добавил более оптимистично: «Мы видим, что инфляция замедлится в первом квартале 2023 года и стабилизируется к лету».

О резком росте ипотечных платежей, который сильно ударил по израильтянам, Ярон сказал: «Я понимаю вред для населения, я понимаю, что это стоит дороже. С другой стороны, инфляция в основном наносит ущерб более слабым слоям общества, поэтому мы полны решимости искоренить его как можно скорее, в конце концов, это пойдет им на пользу».

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.

Наша редакция писала, что бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки. По прогнозам экспертов, решение регулятора может привести к рецессии.