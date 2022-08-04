В Израиле резко снизилась средняя зарплата: с чем это связано

Снижение зарплаты коснулось различных отраслей хозяйства, в частности хайтека. Экономисты предположили, в чем может быть проблема.

Согласно данным Центрального статистического бюро, в Израиле среднемесячная зарплата резко упала. Если в марте она составляла 12 688 шекелей, то в апреле была 12 026 шекелей, а еще через месяц снизилась до 11 753 шекелбей.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Эксперты говорят, что причина такой тенденции может быть связана с возвращением на работу людей низкооплачиваемых профессий, которые были уволены во время пандемии, а не понижением зарплат работодателями.

Отмечается, что самая высокая средняя заработная плата в сфере высоких технологий приходится на отдел исследований и разработок со средней зарплатой 30 185 шекелей, за которым следуют отдел программирования, компьютерный консалтинг и другие услуги со средней зарплатой 28 894 шекеля. А в области информационных технологий и связи работники зарабатывают 23 670 шекелей.

Меньше всех в Израиле получают служащие гостиничного хозяйства и общепита – 5 720 шекелей. Также низкие доходы у работников индустрии развлечений – 6 710 шекелей.

Как отмечают специалисты, рынок труда полностью пришел в себя после длительного периода эпидемии коронавируса.

«Курсор» писал ранее, что министерство образования представило план повышения заработной платы учителей и решения кадрового кризиса с целью обеспечения своевременного открытия школ после летних каникул.