Озвучена среднемесячная зарплата израильтян

Среднемесячная зарплата в Израиле в апреле 2022 года подскочила на 3,8% до 12 061 шекеля по сравнению с 11 621 шекелем в апреле 2021 года, сообщает Центральное статистическое бюро. Произошел огромный рост средней месячной заработной платы, которая составляла 10 716 шекелей в апреле 2019 года, до начала пандемии Covid-19.

Однако среднемесячная зарплата в апреле 2022 года снизилась на 5% по сравнению с 12 697 шекелями в марте 2022 года.

Технический сектор остается самой высокооплачиваемой профессией в Израиле со средней месячной зарплатой 26 937 шекелей. Включая фармацевтическое производство, научные исследования, услуги связи и производство автомобилей, средняя заработная плата в технологическом секторе составляла 27 700 шекелей в апреле 2022 года, что на 4,9% больше, чем в апреле 2021 года.

Самым низкооплачиваемым сектором в Израиле остается сфера гостеприимства и общественного питания, где среднемесячная зарплата составляет 5 663 шекеля.

По данным Центрального статистического бюро, количество оплачиваемых рабочих мест в Израиле в апреле 2022 года составляло 3,86 миллиона человек, что на 9,4% больше с 3,53 миллиона в апреле 2021 года, но на 0,4% меньше с 3,88 миллиона в марте 2022 года.

Ранее Курсор писал, что в Израиле могут увеличить минимальную заработную плату. Депутат Кнессета от Аводы Эфрат Райтен, председатель комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению, предложил поднять минимальную заработную плату в Израиле.

Наша редакция сообщала, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Центральное статистическое бюро Израиля заявляет о том, что в июне уровень безработицы снизился на 0,4 процента по сравнению с показателями мая — очень хороший показатель.

Победа водителей автобусов: профсоюз договорился о повышении зарплат. Транспорт теперь будет работать без перебоев — забастовка водителей закончилась успехом. Они добились повышения зарплаты на 50 шекелей в час.