В Израиле резко упадет цена на бензин: озвучены сроки и причины

С 1 августа израильтяне будут меньше платить за бензин. Министр финансов Авигдор Либерман опубликовал сегодня приказ о снижении пошлин на топливо.

На следующей неделе ожидается резкое падение цен на топливо. Если сегодня за литр бензина мы платим примерно 8,08 шекелей, то через четыре дня он будет стоить 7 шекелей или меньше.

Снижение обусловлено двумя причинами: падением мировых цен на нефть марки Brent за последний месяц и снижением до 31 августа акцизного налога на топливо.

Так, министр финансов Авигдор Либерман опубликовал сегодня приказ о новом снижении пошлин на бензин, а именно на полшекля за литр.

Приказ вступает в силу с 1 августа. Таким образом, с 1 августа бензин подешевеет на 1 шекель за литр и больше.

Кроме того, сегодня стало известно, что Израильская электрическая корпорация (IEC) согласилась на несколько более умеренное повышение цен в августе — на 8,6% вместо 9,6% , объявленных Управлением по электроэнергетике ранее в этом месяце.

Еще мы писали, что Международный валютный фонд (МВФ) снова понизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 и 2023 года. Это связано с ростом инфляции и последствиями войны Украины против россии*. Так, война снизила покупательную способность домохозяйств во всем мире.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!