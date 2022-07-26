МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы

По словам экономистов, даже такие неоптимистичные прогнозы могут ухудшиться из-зя ряда рисков.

Международный валютный фонд (МВФ) снова понизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 и 2023 года. Это связано с ростом инфляции и последствиями войны Украины против россии*. Так, война снизила покупательную способность домохозяйств во всем мире.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В частности, МВФ прогнозирует замедление мирового экономического роста до 3,2 процента в 2022 году по сравнению с ростом на 6,1% в 2021 году. Кроме того, ожидается, что рост мировой экономики замедлится до 2,9 процента в 2023 году.

В Фонде предупреждают, что фактические результаты могут быть куда хуже из-за определенных рисков. К примеру, внезапная остановка поставок газа из россии в Европу или устойчивая инфляция, которую не сдерживают политические меры.

Также в МВф опасаются новых вспышек коронавируса в Китае и растущей политической борьбы между рф и КНР с Западными демократиями.

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