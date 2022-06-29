В августе тарифы на электроэнергию вырастут на 10-15 процентов

На следующей неделе будет объявлен новый тариф на электроэнергию.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
В связи с ростом цен на топливо и повышением себестоимости электричества Управление электроэнергетики планирует повысить с августа цены на 10-15%. Рост цен на топливо связан с продолжающимся ростом мировых цен на уголь после начала войны на Украине. Эти события уже вызвали рост стоимости угля выросла в два раза.
Решение будет принято в ближайшее воскресенье, 3 июня.
«Курсор» ранее информировал, что в Израиле снова дорожает бензин: сколько будет стоить литр топлива. Цена на бензин определяется как обменным курсом между долларом США и израильским шекелем, так и ценой барреля нефти.
Редакция сообщала, что израильский McDonald’s предпочел прибыль вместо здорового питания. Макдоналдс больше не прикрывается заботой о здоровье своих посетителей, а открыто предпочел прибыль от более жирных блюд и напитков с высоким содержанием сахара.
Также мы информировали о скандале в школе в Герцлии: детей заставляют относиться к второкласснику как к девочке. Мальчику разрешили считаться девочкой и пользоваться туалетом для девочек, что вызвало серьезные неодобрения родителей других детей из школы в Герцлии.