В августе тарифы на электроэнергию вырастут на 10-15 процентов

Стало известно о предстоящем в августе существенном повышении стоимости электроэнергии. В воскресенье, 3 июня, Управление электроэнергетики примет решение о сроках и точных тарифах.

На следующей неделе будет объявлен новый тариф на электроэнергию.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

В связи с ростом цен на топливо и повышением себестоимости электричества Управление электроэнергетики планирует повысить с августа цены на 10-15%. Рост цен на топливо связан с продолжающимся ростом мировых цен на уголь после начала войны на Украине. Эти события уже вызвали рост стоимости угля выросла в два раза.

Решение будет принято в ближайшее воскресенье, 3 июня.

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