В Мексике планируют легализовать Биткоин

Сенатор федерального конгресса Мексики заявила о том, что более половины населения страны не имеет официального сберегательного счета. Легализация Биткоина, по ее мнению, может исправить эту проблему.

Сенатор федерального конгресса Мексики Индира Кемпис представила законопроект, который, в случае принятия, сделает биткоин законным платежным средством в стране и установит его эквивалент фиатным деньгам в мексиканском законодательстве.

Кемпис аргументирует принятие биткоина тем, что около половины мексиканцев не имеют доступа к традиционной финансовой системе страны, что создает огромную проблему для страны. «Необходимо принять меры, чтобы использование технологий гарантировало финансовую доступность», — уверена сенатор. По ее информации, 56% населения Мексики не имеет официального сберегательного счета, а значит, практически не влияет на развитие финансовой системы страны.

Однако министр финансов с ней не согласен. Артуро Эррера заявил в прошлом месяце, что использование криптовалют не разрешено законом, добавив, что этот запрет вряд ли изменится в ближайшем будущем.