В Мексике планируют легализовать Биткоин

Сенатор федерального конгресса Мексики Индира Кемпис представила законопроект, который, в случае принятия, сделает биткоин законным платежным средством в стране и установит его эквивалент фиатным деньгам в мексиканском законодательстве.
Кемпис аргументирует принятие биткоина тем, что около половины мексиканцев не имеют доступа к традиционной финансовой системе страны, что создает огромную проблему для страны. «Необходимо принять меры, чтобы использование технологий гарантировало финансовую доступность», — уверена сенатор. По ее информации, 56% населения Мексики не имеет официального сберегательного счета, а значит, практически не влияет на развитие финансовой системы страны.
Однако министр финансов с ней не согласен. Артуро Эррера заявил в прошлом месяце, что использование криптовалют не разрешено законом, добавив, что этот запрет вряд ли изменится в ближайшем будущем.
Курсор ранее писал, что криптовалютную зиму переживет только биткоин. Кризис криптовалютного рынка усиливается с каждым днем. Рынок переживает мощный обвал из-за ужесточения политики ФРС США. Ожидание повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов вместо 50 повергло инвесторов в панику, снизив привлекательность рискованных активов, к которым относят криптовалюты.
Также сообщалось, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов. Обвал криптовалютного рынка поставил следом за падением рынка американского рынка акция. Цена впервые в этом году снизилась ниже психологического уровня в 25 тысяч.