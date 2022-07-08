Израильский стартап может осуществить прорыв в борьбе с будущими вариантами COVID

В компании заявили, что ученые должны разработать новые агенты и индивидуальный подход к каждому новому вирусу.

Израильский стартап ViroBlock объявил о разработке новой лекарственной платформы, которую можно будет использовать для лечения будущих вариантов COVID-19.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Платформа быстро генерирует антивирусные препараты, нацеленные на белки, общие для всех вирусов. Эту разработку можно будет использовать для борьбы не только с будущими вариантами COVID-19, но и с вирусами гриппа, Зика, Западного Нила, гепатита В и другими вирусами.

«В настоящее время не существует эффективных, проверенных платформ для быстрого создания противовирусных препаратов», — сказал генеральный директор и основатель ViroBlock профессор Исайя (Шай) Аркин, который преподает и исследует биологическую химию в Институте наук Еврейского университета.

«Ученые должны разработать новые агенты и индивидуальный подход к каждому новому вирусу, не имея возможности предсказать, как этот вирус разовьет устойчивость… ViroBlock работает над многообещающим лекарством-кандидатом для COVID-19, используя подход, который можно дублировать с большинство других важных вирусов», — добавил Аркин.

В компании заявили, что кандидаты в противовирусные препараты ViroBlock ингибируют две мишени в вирусе — белок E (оболочка) и белок 3a. Разработчики планируют начать фазу клинических испытаний антивирусных препаратов на людях.

Компания была основана в 2020 году исследователями из Yissum, подразделения по передаче технологий Еврейского университета в Иерусалиме.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что вакцины, которая на самом деле защищает от коронавируса, еще нет. По словам экспертов, требуются фундаментальные исследования самого вируса и надежное предсказание его изменений для эффективной борьбы.

Ранее наш сайт сообщал, что ученые объяснили, как ламы помогут в разработке спрея против COVID-19. Иммунные частицы в крови ламы могут обеспечить защиту от всех вариантов COVID-19, а также от других вирусов, таких как SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, обнаружили ученые из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в ходе нового исследования.

Кроме того, Курсор писал, что в Израиле озвучили реальную эффективность COVID-вакцин для детей.

Напомним, что ученые объяснили, как ламы помогут в разработке спрея против COVID-19.